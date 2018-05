Promotores de Justiça da Comarca de Concórdia recebem o título de "Amigo do 20º Batalhão de Polícia Militar de Concórdia

Na noite de ontem, durante a solenidade de aniversário pelos 183 anos da Polícia Militar de Santa Catarina, os Promotores de Justiça Fabrício Pinto Weiblen (1ª Promotoria de Justiça - a direita), Felipe Nery Alberti de Almeida (2ª Promotoria de Justiça - centro) e Marcos De Martino (3ª Promotoria de Justiça - a esquerda)(Foto) foram agraciados pela PMSC com o título honorífico de "Amigo do 20º Batalhão e Polícia Militar de Concórdia", em cerimônia organizada pelo Tenente Coronel Sérgio Vargas, no Centro de Eventos de Concórdia.

A premiação reconhece o trabalho realizado pelo Ministério Público em defesa da sociedade, bem como o vínculo de parceria histórico entre a Polícia Militar e o Ministério Público da Comarca de Concórdia. Durante a cerimônia, que contou com a apresentação do Coral de Irani, também foram promovidos e condecorados praças e oficiais da PMSC.

Além disso, também receberam o título de Amigo da PM, outras autoridades e cidadãos, em razão dos serviços prestados.

Os Promotores de Justiça premiados agradeceram o Tenente Coronel pela homenagem, bem como reafirmaram o compromisso do Ministério Público em exigir o fiel cumprimento da lei e defender a sociedade (seja no combate repressivo da criminalidade, seja no trabalho preventivo junto à comunidade).