O concordiense Davi Luiz Durigon Pozzobon conquistou no domingo, no Ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte, o título da Liga Nacional de Voleibol. O Cruzeiro venceu a equipe do SESI/São Paulo por três sets a dois. Davi é oriundo das escolinhas desportivas da Associação de Pais e Amigos do Voleibol (APAV)/Fundação Municipal de Esportes de Concórdia (FMEC).

A conquista deste ano agrega-se ao título de campeão brasileiro pelo Sada Cruzeiro ao conquistar o Torneio Nacional Interclubes do país.

Fonte:ASCOM