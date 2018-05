Mais uma morte por Gripe A foi registrada em Santa Catarina. O caso aconteceu em Jaraguá do Sul, e a vítima foi uma mulher de 58 anos. Esta foi a quarta morte pelo vírus no Estado em 2018 e a primeira no município.

De acordo com a Secretaria de Saúde do município, a mulher era moradora do bairro Nereu Ramos, também em Jaraguá do Sul, e estava internada. Ela estava sendo medicada com tamiflu, que segundo a secretaria é considerado o medicamento ideal para o caso. O quadro da paciente, no entanto, acabou se agravando. Ela era hipertensa e desenvolveu uma síndrome respiratória grave.

A Secretaria Municipal de Saúde informou que outras duas pessoas ainda estão em tratamento em Jaraguá do Sul e passam por acompanhamento. Um deles é um homem de 61 anos, que já recebeu alta. A outra é uma mulher de 45 anos que continua internada na UTI, com estado considerado estável.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde, duas das três mortes passadas ocorreram em Florianópolis e uma em São José. Todas as três vítimas tinham mais de 50 anos e duas delas sofriam de doenças crônicas. Uma delas foi causada pelo subtipo H1N1 e duas pelo subtipo H3N2.

Ainda conforme a Secretaria de Estado da Saúde, 346.061 pessoas foram vacinadas contra a gripe até a última quinta-feira (3) - o número corresponde a uma cobertura de 25,42% dos grupos prioritários para a vacinação. Além disso, foram aplicadas 80.335 doses da vacina em pessoas portadoras de doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais.

