Furlan participou de uma conversa com o prefeito Pacheco e com a imprensa / Foto: André Kruger

Ele está na cidade para participar da reunião do Conselho do Memorial Attilio Fontana

O conselheiro da BRF, Luiz Fernando Furlan, esteve em Concórdia na tarde desta segunda-feira, dia sete, e conversou com o prefeito Rogério Pacheco e com a imprensa. Furlan não falou muito sobre a situação da empresa, mas disse que o embargo das exportações da carne de frango para a Europa não deixa grandes reflexos em Concórdia. “A situação da empresa em termos de produção, principalmente produto de valor agregado, é totalmente normal”, afirmou. Segundo ele, as unidades que se dedicam à exportação de peito de frango e de peru para Europa têm um contingenciamento nesse momento, mas isso representa menos de 7% das exportações da empresa. “Pelo que eu vejo Concórdia não é afetada porque a maior parte da produção aqui tem a ver com produto de valor agregado” complementa Furlan.

Luiz Fernando Furlan veio a Concórdia para participar da reunião do Conselho do Memorial Attilio Fontana. Na manhã desta terça-feira, ele fará uma visita à unidade local da BRF, por esse motivo a primeira rodada da negociação salarial dos trabalhadores, que iria ocorrer durante a manhã, foi transferida para o período da tarde.