O segundo Festival Aberto de Atletismo de Concórdia vai ocorrer no próximo sábado, dia 12, na pista atlética do Estádio Municipal Domingos Machado de Lima. A disputa envolve as categorias Sub 14, Sub 16, Sub 18, Sub 20 e Adulto contando com arremessos, lançamentos, saltos e corridas.

Não haverá contagem de pontos por equipe, a premiação será através de medalhas para os três primeiros de cada prova.

Segundo a organização do Festival, além dos atletas da Fundação Municipal de Esportes (FMEC), já estão confirmadas equipes de Chapecó e Campos Novos.

PROVAS

75 metros sub 16 (masculino e feminino),

100 metros sub 18 e adulto (masculino e feminino),

150 metros sub 14 (masculino e feminino),

400 metros sub 18 e adulto (masculino e feminino),

1500 metros sub 18 e adulto (masculino e feminino),

1000 metros sub 16 (masculino e feminino),

5000 metros, sub 20 e adulto (masculino e feminino),

80 metros c/ barreiras sub 16 (feminino).

100 metros c/ barreiras sub 16 (masculino).

Salto triplo sub 16 e sub 18 (masculino e feminino),

Salto em distância sub 14, sub 16, sub 18 e sub 20 (masculino e feminino),

Disco sub 18 e adulto (masculino e feminino),

Peso sub 14, sub 18 e Adulto (masculino e feminino),

Dardo sub 18 e adulto (masculino e feminino),

Martelo sub 18 e adulto (masculino e feminino),

Salto em altura sub 16 e sub 18 (masculino e feminino),



Fonte: ASCOM