As equipes de basquete, masculino e feminino, e voleibol adulto masculino estiveram envolvidas em competições válidas pela Etapa Oeste.

O voleibol masculino adulto esteve atuando no ginásio da Unoesc, em Chapecó, no último sábado.

A equipe da FMEC venceu Paial por dois sets a zero e perdeu para Chapecó por dois sets a zero.

Já o basquetebol atuou no ginásio Ivo Silveira.

Na sexta-feira, o Sub 17 masculino, a ACOB/Senac/FMEC/Passarela venceu a ACAMB por 89 a 47.

No sábado, o Sub 13 masculino derrotou a ABASMO/São Miguel do Oeste por 42 x 39; no Sub 15 Feminino, derrota de 21 x 71 para a ABASMO/São Miguel do Oeste.

Fonte:ASCOM