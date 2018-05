Duas ruas são do bairro da Gruta, uma do Natureza, Poente do Sol, Petrópolis, Sunti e Nova Brasília

Administração Municipal de Concórdia publicou mais dois editais de licitação, contemplando sete ruas com pavimentação asfáltica, sendo duas delas recapeamento. O investimento do município, com recursos próprios, somente nestas duas últimas publicações chega a aproximadamente R$ 1,3 milhão. As ruas a serem pavimentadas fazem parte do primeiro pacote de obras, anunciado pela Administração, em março, que chegará a um investimento de R$ 10,5 milhões.

Entre as contempladas, estão duas ruas do bairro da Gruta, a Silvino Ciarini e a JairroGoss. Quanto a rua Nossa Senhora de Lourdes, que ainda é de chão e foi motivo de mobilização de moradores nesta sexta-feira, a licitação do projeto deve ser publicada em junho. Esta informação já havia sido repassada pelo secretário de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello, a uma comitiva de moradores, que estiveram na secretaria buscando um encaminhamento. O fato é que, mesmo sendo uma demanda antiga, não existe o projeto da obra e este será o encaminhamento da atual administração, para que em breve, a via seja também contemplada com pavimentação.

As demais ruas beneficiadas nos editais de pavimentação, publicados nesta sexta-feira, 4, são: rua das Enseadas, bairro Natureza; rua Thereza GulowskiVanzo, Loteamento Poente do Sol; rua Seringueiras, Loteamento Petrópolis, FioreloSunti, do bairro Sunti e Gonçalves de Cândido, do bairro Nova Brasília. Estas duas últimas serão contempladas com recapeamento asfáltico, pois já têm calçamentos, as cinco demais receberão a pavimentação asfáltica. No caso dos recapeamentos, as propostas serão abertas no dia 18 de maio, já das pavimentações, a abertura dos envelopes será no dia 25 de maio.

Outros editais, para execução de obras, seguem em aberto. Como a pavimentação à comunidade de Pinhal, que abre no dia 8 de maio e terá um investimento de R$ 2.360.147,52, o asfalto à Terra Vermelha, que abre no dia 29 de maio e terá um investimento de R$ 2.032.086,53, além do edital que contempla pavimentação nas ruas Auri Pereira da Costa, Loteamento Vitória, Pico das Neblinas, bairro Colibri, Gilmar José Ampese, Loteamento Frei Lency e Travessa Angico, bairro Arvoredo, que abrirá as propostas no dia 15 de maio, totalizando um investimento de R$ 349.153,12.

Fonte: Edila Souza/Ascom Prefeitura