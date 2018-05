Lindóia do Sul - Contribuintes têm até quinta para pagar o IPTU com desconto

Os contribuintes do município de Lindóia do Sul têm até quinta-feira, dia 10, para quitar o IPTU 2018 com 20% de desconto ou parcelar o débito em até cinco vezes.

Quem preferir parcelar, também terá desconto, mas precisa negociar e fazer o pagamento da primeira parcela até quinta-feira.

O carnê pode ser retirado na recepção da Prefeitura e também está disponível no site do município, por meio do link: https://e-gov.betha.com.br/cid…/03015-033/rel_guiaiptu.faces

O prefeito Genir Loli comenta que a estimativa de arrecadação com o IPTU em 2018, é de R$ 220 mil. "Acreditamos que a gente chega neste percentual. A expectativa é de que entre 50 e 60% dos contribuintes aproveitem o desconto para fazer o pagamento", relata. "É um dinheiro que será utilizado para obras de infraestrutura, principalmente nos bairros", adianta Loli.

Contribuintes que deixarem de pagar e de negociar, serão incluídos em "dívida ativa" com o município e perdem o direito a alguns benefícios da Prefeitura. Os municípios também são obrigados, depois de um certo período, a executar as cobranças de forma judicial.