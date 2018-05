As vítimas sofreram ferimentos considerados graves

Um acidente de transito evolvendo uma carreta e uma motocicleta deixou duas pessoas feridas, no inicio da tarde desta segunda-feira, dia 7, na BR 153 na comunidade de Barra Seca.

Conforme informações, uma jovem de 19 anos, carona da moto, apresentava a situação mais preocupante. Ela teve fratura exposta no joelho e já estava convulsionando. Precisou ser conduzida rapidamente pelos bombeiros até o Hospital São Francisco.

O condutor da motocicleta também se feriu e teve fratura exposta no tornozelo. Ele foi atendido pelos bombeiros de Irani. Após os procedimentos realizados de atendimento e suporte aos pacientes em conjunto com a equipe dos Bombeiros Voluntários e SAMU de Concórdia a Guarnição retornou a base.

A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para realizar os levantamentos do acidente. Segundo o motociclista, o acidente aconteceu depois que ele perdeu o controle da direção da moto em uma curva onde havia óleo espalhado na pista. Com isso, a moto acabou caindo e batendo na lateral da carreta.

Pelas informações, os dois dirigiam para a BRF, onde trabalham. A Polícia Rodoviária Federal também foi acionada.