Muitas informações surgiram na semana passada sobre o embargo das exportações de carne de frango da BRF à Europa. Na última sexta-feira, quatro de maio, o presidente do Sintrial, Jair Baler, participou de uma reunião em São Paulo entre os representantes da agroindústria e da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Alimentação. O que foi informado é que neste momento não haverá demissões e nem redução de salários.

O documento sobre o embargo das exportações de carne de frango à Europa ainda não chegou ao Brasil. Sem essas informações é difícil mencionar o que realmente não poderá ser vendido aos europeus. Esse documento deverá chegar até a BRF nos próximos dias.

O que já ficou acertado na reunião do dia quatro é que várias audiências públicas serão realizadas nos Estados em que há BRF. A primeira dela será em Brasília na próxima sexta-feira, e no dia 18 de maio o encontro será em Capinzal. O assunto dessas audiências será o impacto econômico do embargo e a abertura de novos mercados.

Nesta segunda, sete de maio, a BRF de Capinzal iniciou o período de férias coletivas para cerca de três mil trabalhadores do setor de aves, que deverão retornar às atividades nos próximos 30 dias. A possibilidade de rodízio para férias coletivas em outras unidades não está descartada.