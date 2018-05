Uma mulher foi presa na tarde do sábado, dia cinco, após furtar um estabelecimento comercial. A ação foi flagrada por câmeras de videomonitoramento.

Com a ajuda do grupo criado pela PM o comercio seguro, através das imagens foi possível identificar a mulher. No final da tarde do sábado a Polícia Militar recebeu informação de que a suspeita estaria jogando bingo em um estabelecimento na Rua José Venâncio Finger.

No local os Policiais Militares, juntamente com o proprietário da loja chamaram a suspeita a qual confirmou o furto.

Os produtos furtados da loja estavam dentro da sacola onde ele havia escondido. A mulher foi conduzida a delegacia de polícia para os procedimentos. Ela irá responder por furto qualificado.