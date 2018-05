O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Concórdia, apresentou duas denúncias criminais contra homens presos nos últimos dias na cidade.

O primeiro caso trata de um assalto contra uma senhora praticado no dia 2 de maio de 2018, em que um homem e um adolescente ameaçaram a vítima com uma arma de fogo de fabricação artesanal e subtraíram seus pertences.

Acionada, a Polícia Militar saiu em busca dos criminosos, obtendo sucesso em localizá-los, de posse do dinheiro roubado.

O suspeito maior de idade foi denunciado por roubo com aumento de pena em razão do uso de arma de fogo, corrupção de menores (por ter praticado o crime juntamente com menor de idade) e falsa identidade (pois se constatou que, no momento da prisão, o acusado se apresentou falsamente com o nome do irmão).

A conduta do adolescente será objeto de apuração na Promotoria da Infância e Juventude.

No segundo caso, dois homens foram presos pela Polícia Militar, em 30 de abril, transportando cerca de 17kg de maconha em um veículo, vindo de Chapecó.

Os acusados foram denunciados pela 1ª Promotoria de Justiça por tráfico de drogas e desobediência.

O Promotor de Justiça também requereu a manutenção da prisão preventiva dos acusados nos dois casos, providência que já havia sido acolhida em audiências de custódia realizadas no dia seguinte aos crimes.

Por fim, o Ministério Público requereu o confisco do veículo apreendido com os traficantes, porque foi utilizado para o transporte de droga, conforme determina a Constituição Federal.

Agora, os processos irão para a Vara Criminal de Concórdia, onde será avaliado pelo Judiciário sobre a manutenção das prisões preventivas e o recebimento das denúncias.

Fonte:MP