Competição foi realizada no Rio Grande do Sul

Os ciclistas da Associação Concordiense de Ciclismo/FMEC conseguiram dois primeiros lugares gerais, no masculino e feminino, no Rachão MTB realizado na cidade de Ipiranga do Sul.

A prova atraiu 100 participantes, num total de 47 quilômetros e 1.100 metros de altimetria numa prova que teve aproximadamente duas horas. Ricard Colling (masculino) e Caroline Ebertz (feminino) foram os campeões gerais em suas respectivas categorias.

Fabiano Vivan ficou em segundo lugar, Marcelo Silva foi sexto colocado, Felipe Gavazzoni na sétima colocação e Gilma Faggion ficou na 10ª colocação.

CHAPECÓ

O Desafio Ricardo Pscheidt de Mountain Bike, num circuito de 25 quilômetros em meio a floresta e e estradas de terra contou com 150 participantes. As categorias foram divididas em Light com 1 volta, Sport com 2 voltas e Pro com 3 voltas.

A ACC competiu com seis atletas. Nas categorias Sport, Ian Maran, o mais jovem da equipe foi o segundo colocado na categoria Junior, Everton Maran conquistou a quarta colocação na Master A, Emerson Bays ficou em segundo e Maicon Neotti chegou em quinto na Master B. Nas categorias Pro, Júlio Gomes Filho foi o segundo colocado na Master A e Volmei Pommerenke foi segundo na Master B.

A próxima competição agendada é 20ª edição da Volta Santa Catarina em MTB, de 31 de maio a 3 de junho, em Rio dos Cedros.

Fonte:Ascom