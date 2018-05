O condutor de um Gol, com placas de Arabutã, perdeu o controle do carro, saiu da pista e capotou. O acidente aconteceu no final da tarde deste domingo, dia 06, na SC-154, entre os municípios de Ipumirim e Arabutã. Quatro pessoas estavam no veículo e nenhuma teve ferimentos.

Os bombeiros voluntários de Ipumirim foram acionados e prestaram o atendimento no local. Os ocupantes do Gol optaram por não ir ao Hospital.