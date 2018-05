Cinco pessoas que estavam em um Polo, placas de Irani, passaram por um susto na tarde de domingo, dia 06, na BR-153, próximo ao trevo de Campina da Alegria. A peça de uma carreta teria se soltado e atingido o Polo, que trafegava atrás.

Os ocupantes do carro tiveram escoriações leves e foram atendidos pelos bombeiros voluntários de Irani. Eles foram encaminhados ao Pronto Atendimento do município.

De acordo com as informações que o motorista do Polo repassou aos bombeiros, o condutor do caminhão não parou para prestar auxílio.

A Polícia Rodoviária Federal foi acionada e esteve no local para apurar informações e as causas do acidente.