O motorista de um Fiat/Siena com placas de Campo Erê, perdeu o controle do veículo, saiu da pista e caiu na sarjeta, na SC-283, próximo a entrada de Linha Felipe, interior de Seara.O acidente aconteceu no início da noite de domingo, dia 06.

O acidente aconteceu em uma curva e chovia no momento. A Polícia Militar e os Bombeiros de Seara atenderam a ocorrência. Ninguém ficou ferido.

Informações - Belos FM