A AEP conseguiu a primeira vitória em casa pela Liga Catarinense de Futsal, 2018. O time bateu a equipe de Lages, por 4 a 3, de virada, na noite de sábado, dia 05, no Ginásio Professor Sérgio Alfredo Hack. Com o resultado, Piratuba figura em terceiro na tabela, com 14 pontos na chave B da competição.

O público que foi ao Ginásio assistiu um espetáculo do futsal. O time de Lages, que liderava o campeonato, saiu na frente e terminou o primeiro tempo com 1 a 0 no placar. As emoções da partida ficaram para a segunda etapa.

Depois do intervalo o time piratubense encostou no marcador com o gol de Clítor. Lages passou a frente outra vez. Evandro Manfé balançou a rede e empatou novamente. Clítor fez mais um para Piratuba e virou a partida, anotando 3 a 2 no placar. A AEP poderia ampliar, mas Luciano Negão desperdiçou um pênalti. A bola bateu na trave. Quando faltavam 27 segundos para o fim do jogo, Lages teve um pênalti e empatou, mais uma vez.

Mas a AEP virou novamente. Com menos de cinco segundos para o apito final, Luciano Negão marcou o quarto gol da AEP e deu a vitória a Piratuba.

O próximo compromisso da AEP é no dia 12 deste mês, fora de casa. O time viaja a Lebon Régis, onde enfrenta o A.C Coração do Contestado.