O motorista de um Gol, com placas de Piratuba, perdeu o controle do carro próximo a Irani, na BR-153, saiu da pista e tombou. O acidente aconteceu nio início da tarde de sábado, dia 5. Os Bombeiros Voluntários de Irani, fizeram o atendimento aos ocupantes.

Além do condutor, mais quatro pessoas estavam no veículo. Dois adultos e duas crianças. Todos foram levados ao Pronto Atendimento de Irani, apenas com escoriações.

.