Copa dos Campeões - Terra Vermelha goleia, reverte vantagem e fica com o título

O time de Terra Vermelha fez o que parecia impossível na disputa do título da Copa dos Campeões, Taça Mundo dos Esportes de Concórdia. A equipe, que perdeu a primeira partida da final por 4 a 0 para o Caravággio, reverteu a vantagem na decisão. Jogando em casa no último sábado, dia 5, o Terra Vermelha venceu o adversário por 5 a 0 e ficou com o troféu de campão. A Rádio Aliança transmitiu a partida.

Futebol tem que ter emoção. A frase é daquelas que a gente ouve muito por aí. Mas quem assistiu a final da Copa dos Campeões, com certeza viu uma partida daquelas de tirar o fôlego, de não acreditar. Foi uma partida de muita emoção.

O Terra Vermelha tinha a desvantagem de quatro gols, mas teve determinação e o apoio da torcida no sábado. O Caravággio jogava com a vantagem e com uma equipe bem postada e isso garantiu o espetáculo.

No primeiro tempo o Terra Vermelha deu o cartão de visita e avisou, com dois gols, que também queria a taça. Frimesa e Guto balançaram a rede. “É um jogo difícil, mas dá pra tentar. No segundo tempo a gente vai buscar”, avisava o lateral Nando Broetto.

E na segunda etapa o jogo começou mais quente, com as duas equipes atacando, mas Pablo fez o terceiro da casa e deu ainda mais empolgação para o Terra Vermelha. O que parecia impossível aconteceu. Guto marcou o gol do empate e ele mesmo, fez o quinto também, garantindo o campeonato.

O público parecia não acreditar. “Não é sempre que se ganha de 5, ainda mais do Caravággio que é um time forte”, disse um torcedor comemorando.

Os jogadores também destacaram o feito do Terra Vermelha. “A gente sabia que o time deles era forte, mas viemos para buscar o resultado e deu certo, jogamos com determinação e vencemos, agora é comemorar”, comentou Guto, artilheiro da partida. “Tínhamos uma grande vantagem e talvez por isso o time não rendeu tanto. Fizemos o possível, mas eles jogaram melhor e mereceram”, reconheceu Marcelo Wille, do Caravággio.

Antes da final, o Pinhal Poletto venceu o Guarani por 6 a 2 e ficou com o terceiro lugar.