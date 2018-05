Base do CAC estreia com empate Sub 15 e vitoria Sub 17 na Série A do Catarinense

Na tarde deste sábado (05) as equipes Sub-15 e Sub-17 iniciaram a disputa da Série A do Campeonato Catarinense, às 13h30min a equipe infantil (sub-15) empatou em e zero a zero contra o Joinville, na partida entre as equipes juvenil (sub-17) vitória do Galo do oeste por 1 a 0, os jogos foram no CT do Joinville.

Na próxima rodada no sábado dia 12, o Galo recebe o Tubarão, as partidas acontecem no Estádio Domingos Machado de Lima.

O sub 15 joga as 13h30 e o sub 17 as 15h30