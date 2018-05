ACF vence São Francisco do Sul pela Especial do Catarinense

Nesta sexta-feira (04) a ACF conquistou sua primeira vitória na divisão especial do Catarinense, mesmo jogando na casa do adversário soube aproveitar as chances e venceu por 3 a 2 a equipe de São Francisco do Sul no ginásio Waldir Quirino da Luz.

A jovem mas dedicada equipe concordiense comandada pelo técnico Thomé conquistou uma importante vitória para a sequencia da competição, com garra e muita intensidade garantiu os 3 pontos, conquistados após os gols de Fernando e João (2).

A equipe retorna aos treinos já na segunda-feira (07) e inicia a preparação para enfrentar a equipe de Tubarão na próxima semana em data a ser confirmada pela federação após definição das equipes.

Foto: Ricardo Artifon/ACF