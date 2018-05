Neste sábado (05) as equipes Sub-15 e Sub-17 iniciam a disputa da Série A do Campeonato Catarinense

Neste sábado (05) as equipes Sub-15 e Sub-17 iniciam a disputa da Série A do Campeonato Catarinense, as 13h30min a equipe infantil (sub-15) e as 15h15min a equipe juvenil (sub-17) no CT do Joinville.

Exatamente 2 meses foi o tempo de preparação para a disputa da principal competição estadual para a base, no dia 5 de março se apresentaram a Paulo Moro, Coordenador da Base e técnico do sub-17 e a Natan Garghetti técnico do sub-15 diversos atletas com o sonho de ser jogador, desde aquele dia alguns já voltaram as suas casas e cidades, outros novos chegaram e neste sábado começam a escrever mais uma página das suas histórias e também do galo do oeste, a disputa desta grande competição.

A comissão técnica do galo trabalhou intensamente a preparação dos jovens atletas, com treinos físicos e táticos durante todos os dias úteis desde a apresentação, e sabendo da dificuldade que enfrentará no campeonato não mediu esforços para fazer com que haja até o fim da competição um crescimento dos jogadores e do clube após a disputa.

“Sabemos da qualidade de cada um destes jogadores que aqui estão para defender as cores de Concórdia, houve um grande crescimento nestes 2 meses de trabalho e acreditamos que já nas primeiras rodadas mostraremos a nossa força”, destacou Paulo Moro, coordenador da base e técnico do sub-17.

Foto: Ricardo Artifon/Concórdia