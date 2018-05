O motociclista Jair Alves dos Santos, que foi atingido por um GM-Astra na noite do dia 18 de abril, em Concórdia, recebeu alta do Hospital São Francisco na manhã deste sábado, dia 05. Ele passou 18 dias internado entre a UTI e leito normal. Devido à gravidade dos ferimentos, a perna direita precisou ser amputada.

Em entrevista ao Jornalismo da Aliança, Jair falou que recebeu uma “nova chance”. “Eu estava indo para minha casa após terminar minhas atividades no meu segundo emprego. Eu descia pela Rua Marcelino Ramos e vi a luz do carro vindo na minha direção. Lembro do impacto que me jogou pro ar. Tive força para sentar e notei que a Polícia chegou, depois desmaiei”, conta ele. “Pelo relato dos médicos, eu poderia ter partido daqui. Perdi muito sangue, a previsão era estar em coma ainda. Já haviam até chamado meus familiares para o pior. Se estou aqui, é sem dúvida uma segunda chance”, afirma ele emocionado.

Jair também destaca que apesar de ter perdido uma das pernas, quer voltar a trabalhar. “Eu tenho família, tenho esposa e dois filhos e não vou ficar parado. Não perdi nada, ganhei mais uma chance de viver e vou aproveitar. Eu era açougueiro no Via Passarela e entregador no Mestre Pança. Não sei exatamente como vou fazer, mas eu quero trabalhar, não vejo a hora de começar”, garante ele.

A esposa de Jair, Daiane Martins, conta que ele foi recebido em casa por familiares e apesar das consequências do acidente, ele está feliz por deixar o Hospital. “A gente ainda não sabe como vai ser de agora em diante, não deu para pensar ainda, mas o fato é que o Jair está bem”, relata ela. “Ele está encarando tudo de forma positiva, está de cabeça erguida e isso está ajudando na recuperação”, registra.

O acidente:

A colisão entre o Astra e a moto aconteceu por volta das 23h da quarta-feira, dia 18 de abril. O carro trafegava na Rua Segundo Dalla Costa e ao ingressar na Marcelino Ramos, atingiu o motociclista. A batida foi muito forte e destruiu a frente do Astra e a moto. Jair, segundo moradores que viram a colisão, foi “jogado” para longe. A motocicleta chegou a ser arrastada por cerca de 30 metros. O motociclista foi socorrido pelos Bombeiros Voluntários em estado grave. Além da fratura na perna direita, ele teve ferimentos na bacia, na perna esquerda e no crânio.

O motorista do carro:

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do Astra não possuía carteira de habilitação e havia desobedecido a ordem de parada de uma guarnição da PM, pouco antes da colisão. Ele fez o teste do bafômetro e o resultado apontou que ele havia ingerido bebida alcoólica. O condutor passou por uma audiência de custodia e chegopu a ser preso, mas foi solto dias depois.