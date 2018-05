O crime de furto foi cometido em 5 de março de 2018 e, após denúncia criminal do MPSC, a sentença condenatória foi proferida em audiência na data de 4/5/2018, ou seja, 2 meses após o fato.

Na madrugada do dia 5 de março de 2018, um homem quebrou o vidro de um estabelecimento comercial e subtraiu a caixa registradora e dinheiro do local. Na ocasião, após o acionamento da Polícia Militar, o acusado foi localizado momentos depois com parte dos objetos furtados, inclusive a gaveta da caixa registradora e parte do dinheiro.

O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC), por meio da 1ª Promotoria de Justiça de Concórdia, apresentou, em 12/3/2018, denúncia criminal pela prática do crime de furto qualificado.

Após a tramitação do processo, com a produção de provas tanto pelo Ministério Público quanto pela defesa, em audiência realizada nesta data (4/5/2018), a 1ª Promotoria requereu a condenação do acusado. Na sequência, a Vara Criminal de Concórdia, por meio do Juiz Substituto Guilherme Silva Pereima, proferiu sentença em audiência, na qual, acolhendo as provas produzidas pelo MP, condenou o acusado pelo crime de furto qualificado.

A responsabilidade do autor do fato ficou demonstrada por filmagens, depoimento da vítima e de testemunhas, que inclusive reconheceram o acusado como o autor do furto.

O acusado foi condenado à pena de 3 anos e 2 meses de prisão, em regime inicial fechado, em razão de ser reincidente específico em crime de furto e diante de outras circunstâncias desfavoráveis.

O autor do furto em questão é suspeito da prática de inúmeros arrombamentos na cidade nos últimos meses, conforme noticiado pela imprensa local. O réu encontra-se preso desde a sua prisão em flagrante, na data dos fatos.

A condenação rápida, apenas 2 meses após o fato, vem na sequência de outras parecidas, como a noticiada na data de ontem, 1 mês e 10 dias após o fato, e outra proferida em abril deste ano, também 2 meses após a prática do crime.

Fonte:MPSC