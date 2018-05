Os dois focos de incêndio foram registrados no início da noite

Guarnições dos bombeiros voluntários de Concórdia e Irani tiveram trabalho no início da noite desta sexta-feira, dia 04. Nos dois municípios incêndios atingiram vegetação.

Em Concórdia o fogo atingiu a vegetação rasteira e um plantiu de eucalipto em uma propriedade próximo ao Bairro Colibri. A área atingida foi de cerca de três mil metros. Os bombeiros apagaram as chamas e fizeram a verificação no local, pois existem casa próximas ao local. O combate durou mais de duas horas e aproximadamente quatro mil litros de água foram utilizadas.

Já em Irani, o incêndio atingiu um reflorestamento de eucalipto em um sítio próximo à cidade. A equipe trabalhou por cerca de uma hora e meia no combate às chamas.O fogo atingiu ainda, toras de eucalipto que estavam no local. Foram utilizados aproximadamente três mil litros de água no trabalho.