Um homem de 33 anos teve ferimentos em um dos joelhos. Ele conduzia uma moto, placa de Concórdia, que bateu em uma Brasília, também do município. O acidente aconteceu por volta das 19:15h desta sexta-feira, dia 04, na Rua Tancredo Neves, em frente à Cordial Fiat, no acesso ao Parque de Exposição.

De acordo com as informações apuradas no local, a moto descia, seguindo para o centro e a Brasília fazia o sentido contrário e iria entrar na via que dá acesso ao Parque de Exposições. A moto bateu na lateral esquerda do carro.

Equipes dos Bombeiros Voluntários e do Samu foram acionados e estiveram no local. O condutor da moto estava sozinho e foi conduzido ao Hospital São Francisco. A Polícia Militar fez o levantamento de informações e a orientação de trânsito.

Carro antigo:

A Brasília envolvida no acidente é um dos carros que faria parte da exposição de veículos antigos que acontece neste final de semana no Parque.