Depois de constatar casos da síndrome “mão-pé-boca”, em alunos da Creche Municipal de Alto Bela Vista, a Secretaria de Educação do município suspendeu as aulas na tarde de sexta-feira, dia 04.

Uma limpeza foi realizada nas salas e os utensílios também passaram por uma desinfecção, para evitar a disseminação da doença.





De acordo com informações da Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Alto Bela Vista, as aulas na Creche retornam normalmente na segunda-feira, dia 07. A assessoria também confirmou que os casos foram registrados somente na instituição infantil e que as aulas do Ensino Fundamental não foram paralisadas.





A doença:

A síndrome mão-pé-boca é uma doença contagiosa que ocorre mais frequentemente em crianças com menos de cinco anos, mas também pode acontecer em adultos, e é causada pelo vírus do grupo coxsackie, que pode ser transmitido de pessoa para pessoa ou através de alimentos ou objetos contaminados. Os sintomas surgem entre três e sete dias da infecção e incluem febre superior a 38 graus, dor de garganta e falta de apetite. Também aparecem aftas na boca e bolhas dolorosas nas mãos, pés e, por vezes, na região íntima.