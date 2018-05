O primeiro casamento comunitário de Ipira, que estava marcado para acontecer no dia 25 de maio, será realizado mais tarde. As inscrições foram prorrogadas e podem ser feitas até o dia 15 de junho.

Casais de Ipira que moram juntos, mas não tiveram condições de casar e querem “oficializar” a união, têm essa oportunidade. Todo o procedimento será gratuito. “Vários casais já nos procuraram, vieram em busca de mais informações, mas nem todos confirmaram o casamento. Então decidimos prorrogar o prazo de inscrições”, explica a responsável pelo CRAS de Ipira, Isabel Koch.

Os interessados podem ir ao Centro de Referência de Assistência Social – CRAS de Ipira, na Rua Governador Colombo Machado Salles. O telefone para contato é (49) 3558-0475, e atendimento é das 8h às 11h e das 13h30 às 16h de segunda-feira à sexta-feira.

Para fazer a inscrição o casal deve apresentar alguns documentos. Vários critérios, como a renda dos interessados, serão avaliados para que eles possam fazer parte do grupo. Antes do casamento os casais vão participar de encontros com a equipe do CRAS, para orientações.