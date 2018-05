PSD ainda aguarda as coligações no Estado e pretende tomar uma decisão no decorrer de maio

A Rádio Aliança encerrou o Momento Eleições desta semana com uma conversa com o pré-candidato a governador de Santa Catarina e presidente do PSD, deputado estadual Gelson Merisio. Ele falou sobre os projetos do partido e também disse que está se avaliando a possibilidade de o radialista Cezar Luiz Pichetti ser candidato a deputado estadual pela região. “Estamos analisando essa composição regional e há espaço para uma eleição. Estou trabalhando com os prefeito e vereadores para que essa decisão seja tomada ainda no mês de maio”, afirmou Merisio.

Cezar Luiz Pichetti não confirma a pré-candidatura, mas também não descarta essa possibilidade. Ele diz que o momento ainda é incerto e vai aguardar a definição das coligações no Estado. Cezar Luiz é radialista há mais de 30 anos e tem grande popularidade na região. Ele já foi candidato a prefeito de Concórdia por duas vezes e também foi eleito vereador no Município.

No cenário catarinense Gelson Merisio entende que está se iniciando um novo ciclo político, com a renovação de alguns candidatos. Há tempos ele defende que chegou a hora de o Oeste de Santa Catarina eleger um governador. “O Oeste deveria ter isso como prioridade e tenho certeza que mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer”, destacou.

O que também está claro nas propostas do pré-candidato do PSD é a extinção das Agências de Desenvolvimento Regional. Merisio defende o fortalecimento das associações de municípios. “Prefiro a representação legítima dos prefeitos na associação de municípios do que um cargo comissionado em uma regional. O resultado será melhor e com menos custo. As regionais custam atualmente R$ 470 milhões por ano e a produção de serviços é pequena, se for comparar com o custo que representam para o Estado”, afirmou.