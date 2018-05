Asfalto. Esta é a solicitação dos moradores da Rua Nossa Senhora de Lurdes, no Bairro da Gruta, em Concórdia. Eles reclamam que o movimento de carros e veículos pesados é intenso no local e isso gera muita poeira, pois a estrada é de terra. A alta velocidade também é motivo de reclamação. O trecho sem pavimentação tem cerca de 200 metros. Um abaixo assinado com mais de 500 assinaturas, pedindo a pavimentação, já foi protocolado na Prefeitura e no início da tarde desta sexta-feira, dia 04, os moradores fecharam a rua com cartazes e faixas.

O objetivo, segundo eles, é chamar a atenção das autoridades. O protesto é pacífico. “Não há mais condições, passam carros, ônibus, caminhões e as casas ficam todas sujas com a poeira. Precisamos chamar a atenção e tentar sensibilizar as autoridades”, explica a moradora Fabieli Vizzotto. “A Rua dá acesso aos loteamentos Jardim Ângela, Novo Horizonte e Vila Nostra, o fluxo de veículos aumentou nos últimos anos e é intenso. Temos muitos alunos que circulam ali para ir à escola e é muito perigoso, os motoristas passam em alta velocidade”, argumenta ela.

Fabieli conta que os moradores solicitam asfalto há cerca de 10 anos e que não têm resultados. Ela registra que há dois meses a atual Administração também foi procurada. “Faz tempo que estamos pedindo, mas não fomos atendidos. Nossa última conversa foi com o secretário de Urbanismo e Obras, Daniel Faganello, e ele nos disse que não há projeto de asfalto”, relata. “Queremos saber por que, já que nossa situação é precária. Não podemos abrir uma porta, uma janela, nem estender uma roupa”, reclama.

O Jornalismo da Rádio Aliança também fez contato com o secretário Daniel Faganello. Ele confirma que recebeu os moradores e o abaixo assinado. Ele adianta que há planejamento para a pavimentação no local. “Sim recebi as assinaturas e conversei com eles. Realmente expliquei que no momento não há projeto para asfaltar aquela rua, mas há a intenção da Administração e isso já algo a mais do que se tinha, pois a promessa eles têm há vários anos. Queremos licitar este asfalto e o de outras ruas também que necessitam, mas não posso prometer um prazo, o Poder Público infelizmente é mais burocrático e demorado”, explica.

O secretário destaca que pretende licitar o projeto desta pavimentação em breve. “Temos esta demanda e mais algumas e já queríamos ter encaminhado. Acredito nos próximos meses a gente consiga licitar o projeto e dar sequência no processo. Temos essa intenção”, reforça Faganello.

Paciência:

O secretário também comentou que é preciso ter um pouco de calma. “A gente sabe que faz muitos anos que eles solicitam este asfalto. Estamos trabalhando, mas não conseguimos fazer tudo na velocidade que gostaríamos. Temos que observar também, que estamos em um tempo de estiagem e só temos um caminhão pipa. Mas vamos tentar amenizar a questão da poeira em breve”, finaliza Faganello.