A etapa do mata-mata da 7ª edição da Copa CDL de Futebol Suíço iniciou ontem com duas partidas, no Clube Império da Bola em Linha Vitória.

Transpeniel 0 x 5 Pisocenter

DHR Direções/MM Distribuidora 2 x 1 Tchururu Futebol Club



As quartas de final continuam na próxima terça-feira, dia 8, primeiro jogo às 19h30min, entram em campo Tasca Esportes e Broetto Guindaste/ Caitá Supermercados/ Inviosat/Videcar Caminhões.

Logo após às 20h30min a disputa é entre a equipe Camaro Auto Center /Focalha e Estilo Vidros/ Econtrans/ Auto Center Hollywood.