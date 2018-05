ACF encara São Franscico do Sul pela Divisão Especial do Catarinense

Nesta sexta-feira (04) a ACF entra em quadra para a sua terceira partida pela Divisão Especial do Campeonato Catarinense, o adversário será a equipe de São Francisco do Sul as 20h30 no ginásio Waldir Quirino da Luz.

O técnico Thomé organizou a equipe para consertar os erros apresentados no empate em dois a dois contra a equipe do São Lourenço, e para a partida terá a disposição todos os atletas, que entrarão em quadra para buscar a primeira vitoria na competição.

A equipe que deverá sair jogando com Roger, Buguinha, João Assis e Fusca.