Polícia Civil e peritos do o Instituto Geral de Perícias (IGP) de Chapecó estiveram em Seara na tarde desta quinta-feira, 3, fazendo levantamento na rua Três de Abril.

Quase seis meses depois do acidente que deixou duas mortes no centro de Seara, o Instituto colheu novos dados e fez registros do local da tragédia.

Segundo informação, também foi feita a perícia na caminhonete da empresa Gusatto Terraplanagem, envolvida no acidente. Os dados necessários estarão no laudo para a Polícia Civil.

O acidente

No dia 7 de Novembro de 2017 um acidente na rua Três de abril envolvendo o caminhão da empresa Concrebal, de Xanxerê, e uma caminhonete da Gusatto Terraplanagem, de Seara, matou a pedestre cubana Yalemi Cabrera Moralles.

O motorista do caminhão, Claudir Moraes, 36 anos, também ´perdeu a vida no local do acidente. Yunalki Gomez Martinez, que é médica, e o motorista da S10, de Seara, Maildo Gusatto, feriram-se no acidente e sobreviveram.

Belos FM