Incêndio em aviário no interior de Irani

Incêndio em um aviário na Comunidade Caroveira, Irani, foi registrado na madrugada desta sexta-feira, dia quatro por volta das 5hs.

Bombeiros Voluntários de Irani foi acionados para efetuar o combate a incêndio em um aviário de 240 m², de propriedade do senhor iniciais A.N. de 61 anos.

As chamas que atingiram a maravalha depositada no chão e ainda parte das cortinas na lateral do aviaria.

Foram utilizados aproximadamente 2.000 litros de água para realização das operações durante uma hora e meia de atividades dos Bombeiros.

Com a grande concentração de fumaça e aquecimento no local, resultou na morte de aproximadamente 1.000 aves (pintinhos), segundo informações do proprietário.