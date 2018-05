Nesta semana a administração municipal de Itá recebeu a informação da liberação de uma emenda parlamentar, através do deputado federal Celso Maldaner (MDB), no valor de R$ 500 mil. O assessor do deputado, Adriano Casagrande, esteve em Itá na quarta-feira, dia 02, entregando ofício da indicação da emenda parlamentar

Os recursos são direcionados para a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município e será para a compra de um novo trator de esteiras. “Sempre estamos em contato com os deputados catarinenses em busca de recursos. Já conseguimos emendas em diversas áreas e agora estamos recebendo esses recursos para a compra de um trator de esteiras que vai beneficiar os nossos agricultores”, comemora o prefeito de Itá, Jairo Sartoretto.

De acordo com o secretário de Agricultura de Itá, Everaldo Salvi, a expectativa é que em três meses o município já tenha a disposição a nova máquina. “Agora é necessário realizar a licitação, que será feita pelo Governo do Estado de SC e a previsão é que em três meses recebemos o novo trator de esteiras”, explica ele.

Segundo Salvi, a demanda de serviços na agricultura é grande e com esse novo equipamento será possível atender com mais agilidade os trabalhos solicitados no interior. “Essa é uma grande conquista para a nossa agricultura. Queremos agradecer ao Maldaner por ter atendido o nosso pedido”, finaliza Salvi.

Fonte: Diego Mior/ Ascom Prefeitura de Itá