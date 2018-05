A Epagri/Ciram, órgão que monitora as condições climáticas em Santa Catarina, emitiu aviso na manhã desta quinta-feira, 3, sobre a situação de estiagem em rios em várias regiões do estado. Segundo a equipe de hidrologia, caso esse quadro continue, há risco para a agricultura, principalmente nas plantações que exigem mais água.

Por enquanto, não há previsão de chuva significativa para os próximos dias. Em Concórdia as situações que mais preocupam envolvem o Rio dos Queimados, que corta a cidade, e o Rio Jacutinga, manancial usado para abastecer a cidade.

Confira abaixo os rios que estão em emergência para a estiagem:

Rio Itajaí do Norte em José Boiteux , no Vale do Itajaí

, no Vale do Itajaí Rio Tijucas em São João Batista , na Grande Florianópolis

, na Grande Florianópolis Rio Timbó em Timbó , no Vale do Itajaí

, no Vale do Itajaí Rio Chapecozinho em Passos Maia , no Oeste

, no Oeste Rio Jacutinga em Concórdia, no Oeste

Confira abaixo os rio que estão em alerta para a estiagem:

Rio Canoinhas em Canoinhas , no Norte

, no Norte Rio Negrinho em Rio Negrinho , no Norte

, no Norte Rio Itajaí do Sul em Alfredo Wagner , na Grande Florianópolis

, na Grande Florianópolis Rio Capivari em São Martinho , no Sul

, no Sul Rio Braço do Norte em Braço do Norte , no Sul

, no Sul Rio Ribeirão Grande em Salete, no Oeste

De acordo com a equipe de hidrologia da Epagri/Ciram, a falta de chuva é o principal fator para essa situação de estiagem. O uso da água para a agricultura e pelas pessoas, e o sol forte, que faz a água evaporar, também contribuem.

Mesmo que haja chuva no final da próxima semana, a volta ao normal do nível dos rios pode ser demorada, dependendo do volume de chuva.

A Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (Casan) informou que, por enquanto, não há risco de desabastecimento em nenhuma região.

A Secretaria de Estado da Defesa Civil disse que não tinha recebido pedido de apoio de nenhum município até a tarde desta quinta

Fonte G1 e Epagri