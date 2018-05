O pré-candidato a governador de Santa Catarina pelo Partido dos Trabalhadores (PT), Décio Lima, tem a expectativa de que os eleitores catarinenses querem renovação. No Momento Eleições da Rádio Aliança desta quinta-feira, três de maio, ele disse que o PT está trabalhando em um projeto para atender as necessidades dos catarinenses. “Queremos um Estado que possa ser o indutor do desenvolvimento. Não esconda as grandes adversidades que o povo vive e não vê expectativa de solução”, pontuou.

Décio Lima também defende que o governador do Estado deve estar mais próximo das pessoas. “Precisamos de alguém que descentralize caminhando pela terra catarinense e tocando no povo, que não seja recluso à ilha. É preciso descentralizar principalmente o orçamento do Estado”.

O pré-candidato a governador pelo PT disse que Santa Catarina vive um novo momento histórico com o rompimento da tríplice aliança, que era formada por PMDB, PSD e PSDB. “Virou uma briga interna porque foi uma união de forças de pensamentos diferentes”, avaliou o deputado federal.