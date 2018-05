Uma ação conjunta entre Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar de Concórdia resultou na apreensão de mais uma carga de cigarros contrabandeados do Paraguai. O fato ocorreu no início da tarde desta quinta-feira, dia três. A abordagem foi realizada na BR 282, região do município de Vargem Bonita/SC. A carreta estava carregada com aproximadamente 500 mil pacotes de cigarros.

O conjunto Scania possui placas de Concórdia e o SR/LIBRELATO de Chapecó/SC. O motorista W. P. dos R. foi preso em flagrante pelo crime de contrabando e foi encaminhado à Polícia Civil de Joaçaba. Veículo e mercadorias estão na à Receita Federal de Joaçaba.