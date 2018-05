O vereador Anderson Guzzatto (PR) esteve em Brasília na última semana, onde participou da Marcha dos Vereadores. Na capital federal ele também se reuniu deputado federal Jorginho Mello (PR) para articular a liberação de uma emenda no valor de R$ 250 mil. O valor foi confirmado e será utilizado na compra de um trator.

Guzzatto destaca que o recurso está garantido. “O deputado Jorginho garantiu a emenda e ela deve ser empenhada em breve. Também já está acertado que o município vai adquirir um trator para a utilização na Agricultura”, ressalta.

O vereador comenta que além dos R$ 250 mil de agora, outras emendas foram viabilizadas no ano passado. Uma de R$ 300 mil do gabinete do deputado estadual Narciso Parizotto, para a Educação e outra de R$ 200 mil para Saúde. “São conquistas importantes, que envolvem a nossa bancada do PR e também o trabalho do vice-prefeito, Edilson Massocco”, registra Guzzatto.