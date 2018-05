Para comemorar a parceria firmada entre a AAU - UnC Concórdia e a 361º Sports do Brasil, foi realizado na manhã desta quinta (03 maio), na loja Esporte Espetacular (revendedora oficial da marca em Concórdia), um evento que contou com a presença de Beto Grohmann (Representante de Vendas da 361º), e da equipe da AAU.

Na oportunidade, Beto Grohmann resaltou a satisfação da 361º em poder patrocinar a atual Campeã da Liga Nacional de Handebol.

"A 361º é um grupo que sonha em realizar e produzir produtos pro bem estar do esportista e estamos formalizando aqui essa parceria, esperando que ela possa dar bons resultados para todos".

O técnico da AAU - UnC Concórdia disse ser mais um momento importante para a equipe, pois essa parceria dará melhores condições na preparação da equipe nas competições que que virão pela frente.

"Agradecemos a 361º pela parceria, agradecemos por entender da necessidade em dar uma condição cada vez melhor aos nossos atletas, para que eles possam ter um rendimento cada vez melhor dentro de quadra. Estamos muito contentes e esperamos que seja mais uma parceria de sucesso para este ano de 2018" - enfatizou Schneider.

Alexandre Schneider também aproveitou o evento para anunciar uma "Ação entre amigos", com a intenção de angariar recursos e fortalecer o caixa da equipe para a participação nas competições do ano, em especial ao Pan-Americano de Clubes.

Schneider resaltou que mesmo com a melhora da questão financeira em relação aos parceiros da equipe e do repasse da Prefeitura Municipal, alguns eventos tem um custo que não estavam planejados, como é o caso do Pan-Americano, que a equipe ganhou o direito de disputar após vencer a Liga no ano passado.

Essa competição, a princípio, deve acontecer em Buenos Aires - Argentina, de 08 a 14 de outubro, e o custo atualmente está girando em torno de R$ 40 a R$ 45 mil reais, pois tudo, desde transporte, hospedagem e alimentação, é de responsabilidade do clube.

Com isso estamos lançando essa "Ação entre Amigos" para buscar estes recursos e esperamos que a sociedade entenda esse momento e que colabore com a equipe, para que possamos realizar este sonho de buscar o título do Pan-Americano.

A Ação entre Amigos poderá ser adquirida com as atletas e comissão técnica da AAU ao valor de R$ 5,00 (cinco reais) o número, e estará sorteando como prêmio principal uma Smart TV Philco 55" Led Android 4k.