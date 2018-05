A etapa do mata-mata da 7ª edição da Copa CDL de Futebol Suíço inicia nesta quinta-feira, dia 03, no Clube Império da Bola em Linha Vitória. Com o término da primeira fase, oito equipes se classificaram para as quartas de final da competição.





Hoje serão realizados dois confrontos válidos para as quartas de final. Transpeniel enfrenta a Pisocenter às 19h30min, em seguida às 20h30min, DHR Direções/MM Distribuidora e Tchururu Futebol Club disputam mais vaga para a próxima fase.





Às quartas de final continuam na terça-feira, dia 8, primeiro jogo às 19h30min, entram em campo Tasca Esportes e Broetto Guindaste/ Caitá Supermercados/ Inviosat/Videcar Caminhões. Logo após às 20h30min a disputa é entre a equipe Camaro Auto Center /Focalha e Estilo Vidros/ Econtrans/ Auto Center Hollywood.





A semifinal está marcada para a quinta-feira, dia 10, e a grande final para o sábado, dia 19, a partir das 15h. O artilheiro até o momento é Anderson Maia da equipe Tasca Esportes com 12 gols. Em paralelo a competição dos adultos acontece a 3ª Apaca CDL para Menores em parceria com a Associação de Pais Amigos da Criança e Adolescente a Apaca.



Fonte: ASCOM CDL Concórdia