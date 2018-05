Fogo destrói casa no bairro Vista Alegre em Concórdia

Um incêndio consumiu uma casa de madeira na madrugada desta quinta-feira, dia 03, na Rua João Maria de Oliveira, no Bairro Vista Alegre. De acordo com vizinhos, o fogo iniciou por volta de 01:30h. Não havia moradores na residência e ninguém ficou ferido.

Os Bombeiros Voluntários foram acionados e estivaram no local, porém as chamas se propagaram rapidamente. A casa tinha alguns móveis e não foi possível retirar. Os voluntários apagaram o fogo e fizeram o rescaldo. Mais de seis mil litros de água foram utilizados. "Eu estava arrumando esta casa para alugar. Recentemente uma instalação elétrica e outros ajustes foram feitos", conta o proprietário Altemio Deparis. "Acordei com os vizinhos gritando. Foi um grande susto, mas o importante é que ninguém se machucou", ressalta ele.

As causas do incêndio ainda não foram apuradas. A casa ficava aos fundos de outra residência, também de madeira. Os próprios moradores molharam os imóveis até a chegada dos bombeiros.