A segunda edição de 2018 da Feira da Rua Coberta está programada para o dia 12 deste mês. Quem tiver interesse em expor, tem até o dia 5, próximo sábado, para fazer a inscrição, que são gratuitas. Interessados devem ir até a Galeria Municipal de Artes, que fica entre os Quiosques.

A Feira da Rua Coberta proporciona a comercialização de vários produtos, a maioria artesanal. Também é uma oportunidade para fazer contatos, pois a movimentação é grande. O evento ainda conta com espaço para alimentação e diversão das crianças. “A procura de artesãos e outros expositores é grande, cada Feita tem registrado um acréscimo de participantes e acreditamos que nesta edição teremos mais de 50 mostrando seus produtos”, registra o coordenador da Feira da Rua Coberta, Marcos Magro.

Ele também destaca a variedade de produtos que serão expostos e participações de entidades. “Além do artesanato e flores, é possível que tenhamos exposição de antiguidades, como LPs, por exemplo. Vamos ter a participação de escolas com apresentações artísticas, ONGs que trabalham em prol dos animais, além de brinquedos instalados, pipocas e algodão doce para as crianças”, adianta Magro. “A gente registra também a participação das Secretarias de Saúde, Educação, ACIC, CDL, SEBRAE, Polícias Civil e Militar e Bombeiros Comunitários e Militares”, finaliza.

Depois do dia 12 de maio, as próximas edições estão previstas para os dias 11 de agosto, 6 de outubro, 10 de novembro e 22 de dezembro. A realização é da Prefeitura de Concórdia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo.