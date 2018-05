Com os novos focos, Seara já soma 46 somente neste ano

Foram confirmados nesta quarta-feira, dois, pela equipe do programa de Combate à Dengue de Seara, mais três focos positivos para Aedes aegypti. Conforme a coordenadora do programa, Fabíula Pereira, esses três novos focos foram localizados São João e Industrial.

Fabíula destaca ainda que um foco confirmado foi com a coleta de mosquito adulto e dois de larvas em pneu, um em terreno baldio no bairro São João e outro no Industrial. A coleta aconteceu na semana passada.

Com os novos focos, Seara já soma 46 somente neste ano.

Fonte:Belos FM