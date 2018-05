Assalto com reféns em bancos do Rio Grande do Sul

Homens fortemente armados assaltaram as agências bancárias do Banrisul, Banco do Brasil e uma lotérica, na tarde desta quarta-feira, dois de maio, em Ibiraiaras no Rio Grande do Sul, próximo à divisa com Lagoa Vermelha. Segundo informações, por volta das 13h40 assaltantes encapuzados chegaram à Rua Antônio Stella no centro da cidade e adentraram nas agências.

Durante a ação, alguns clientes e pessoas que estavam próximas dos locais foram feitos reféns. Para fugir, eles pediram que os reféns fizessem um cordão humano e os bandidos isolaram a rua em frente aos bancos. Houve troca de tiros e na fuga eles levaram reféns.

Segundo a Brigada Militar de Ibiraiaras, ninguém ficou ferido. Não foi informado o valor roubado das agências. Os policiais fazem rondas nas imediações e em estradas do interior.

Fonte: Nativa FM