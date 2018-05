Uma mulher de 56 anos foi vítimas de roubo na tarde desta quarta-feira, dois de maio, no acesso à Linha Vitoria em Concórdia, próximo ao Presídio Regional de Concórdia. A dupla fugiu, mas logo depois foi detida pela Polícia Militar.

As mulheres se deslocavam do interior para a cidade, quando foram abordadas por dois homens. Segundo informações das mulheres, um deles estava com um revólver. Eles roubaram cartões de banco e também uma quantia em dinheiro que ainda não foi informada.

A arma utilizada no crime teria sido encontrada nas proximidades do local que ocorreu o assalto. Os policiais conduziram a mulher até a agência bancaria para o cancelamento dos cartões roubados.