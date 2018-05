A última ação aconteceu no município de Maximiliano de Almeida

Durante o mês de abril os municípios lindeiros à Usina Hidrelétrica Machadinho – Carlos Ermírio de Moraes, receberam atividades de educação ambiental do Consórcio. A última ação foi realizada na sexta-feira (27) nas Escolas Municipais Gildo Begnini e Monteiro Lobato, ambas do município de Maximiliano de Almeida.

A atividade teve como objetivo conscientizar as crianças em relação a preservação do meio ambiente. Neste mês, o monitor Marcio de Mattos trabalhou como tema o reaproveitamento do óleo de cozinha.

Segundo Marcio é de extrema importância reciclar o óleo, pois a capacidade poluente da substância é muito alta. “Apenas um litro de óleo é capaz de poluir cerca de um milhão de litros de água, ou seja, o equivalente à quantidade média consumida por uma pessoa durante 14 anos”, destacou o monitor ambiental.

Além de explicar aos alunos sobre a sustentabilidade Márcio lançou o desafio para que as crianças tragam de casa o óleo utilizado pelos pais, para que daqui três meses eles transformem o conteúdo em sabão líquido.

A diretora da Escola Municipal Gildo Begnini, Margaret Cavalli garante que a ação é excelente. “Nossos alunos aprendem a respeitar o meio ambiente e consequentemente uma forma sustentável de produzir sabão, estamos muito contentes com esta contribuição”, afirmou Margaret.

Fonte: Camila Freitas / Assessora de Imprensa