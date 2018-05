Fato foi registrado no inicio da tarde desta quarta-feira, dia 2

Um acidente de trânsito foi registrado próximo ao meio-dia desta quarta-feira, 2 de maio, na SC-283, próximo ao silo da Copérdia, em linha Ipiranga-Seara.

O condutor do Clio placas MLJ-9560, de Chapecó, perdeu o controle do veículo, que capotou.

Gidione Balem teve ferimentos aparentemente leves e foi conduzido ao Hospital São Roque de Seara.

O veículo fazia o sentido Seara-Concórdia.

A Polícia Militar Rodoviária Estadual organiza o trânsito no local e apura as causas do acidente.

