No Momento Eleições de hoje a Rádio Aliança iniciou uma série de entrevistas com os presidentes estaduais dos partidos políticos. A conversa desta quarta-feira, dois de maio, foi com o deputado federal Jorginho Mello, que comanda o Partido da República (PR) em Santa Catarina. Jorginho afirmou que o vice-prefeito de Concórdia, Edilson Massocco, estará no pleito de 2018. “Aí o nosso candidato é o Massocco, que vai representar toda a região. Ele é uma liderança importante, tem pegada política e está fazendo um bom trabalho. Não tenho dúvidas que ele tem chance real de se eleger”, afirma o deputado.

Edilson Massocco irá se manifestar sobre este assunto no programa Mesa Redonda desta quinta-feira, três de maio. Em entrevista na semana passada, ele afirmou ao Jornalismo da Rádio Aliança que iria definir se vai concorrer a deputado estadual nas eleições de outubro nos próximos dias.

Em nível estadual, Jorginho Mello confirmou que é pré-candidato a governador de Santa Catarina. “Isso é uma determinação do partido e estamos conversando com os outros. Ninguém ganha a eleição sozinho e também não pode achar que está mais forte ou arrumado que qualquer outro”, enfatizou o presidente. Ele comentou que tem conversado mais frequentemente com o MDB e discutido a possibilidade de os dois partidos se unirem na majoritária.

Para as eleições presidenciais o PR já definiu que irá apoiar o deputado federal Jair Bolsonaro, do PSL. O senador Magno Malta, do PR do Espírito Santo, deverá ser o vice. “Hoje em Santa Catarina o Bolsonaro está em primeiro lugar. É um fato nacional e as pessoas cansaram de enrolação”, afirmou Jorginho Mello.