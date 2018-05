Operação Dia do Trabalhador 2018, que teve início à zero hora do dia 27 de abril

Sete pessoas morreram em acidentes no feriado do dia do trabalhador

A Polícia Rodoviária Federal encerrou à meia-noite do dia 1º de maio (terça-feira), a Operação Dia do Trabalhador 2018, que teve início à zero hora do dia 27 de abril (sexta-feira) em todo o Brasil. Durante os cinco dias, a fiscalização repetiu a forma de atuação das demais operações deste ano e procurou se posicionar nos pontos e horários com maior probabilidade estatística de ocorrência de acidentes de trânsito.

Sete pessoas morreram e mais de 150 ficaram feridas em aproximadamente 100 acidentes registrados pela PRF nas rodovias federais de Santa Catarina.

No ano passado, o feriado ocorreu numa segunda-feira e, em 2015, caiu numa sexta-feira, totalizando quatro dias de operação, um a menos que em 2018. Dois anos atrás não houve fiscalização diferenciada, pois o dia 1º de maio foi num domingo. Segue a comparação com os números registrados nas operações do Dia do Trabalhador dos anos anteriores:

2015 (4 dias) 2017 (4 dias) 2018 (5 dias)

Acidentes 191 135 103

Feridos 156 131 155

Mortos 09 05 07

* Não houve operação em 2016

As mortes aconteceram nas rodovias federais mais movimentadas do estado, três na BR 101, três na BR 470 e uma na BR 282. Uma vítima fatal foi registrada na sexta-feira, atropelada na BR 101 em Biguaçu. No sábado, outro atropelamento vitimou um homem em Campos Novos, na BR 282. Três mortes ocorreram no domingo, queda de motociclista na BR 101 em São José, colisão traseira de um ônibus em um caminhão na BR 101 em Garuva e colisão frontal na BR 470 em Curitibanos. As outras duas mortes aconteceram no último dia de operação, na BR 470, onde duas colisões frontais vitimaram um motociclista cada, em Navegantes e Blumenau.

Nestes cinco dias, policiais rodoviários federais extraíram 3.175 autos de infração por motivos diversos. Dentre eles, 320 condutores foram multados por ultrapassarem em local proibido, 409 por não usarem cinto de segurança e 142 motoristas foram flagrados dirigindo sob efeito de álcool. Também foram registradas 6.519 imagens de veículos em excesso de velocidade pelos radares.

Fonte:PRF